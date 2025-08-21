Policía Auxiliar apoya a poblanos y estudiantes tras fuertes lluvias

En cumplimiento del compromiso del gobernador Alejandro Armenta de servir con humanismo, construir paz y proteger a las familias poblanas, elementos de la Policía Auxiliar asignados a la supervisión nocturna brindaron apoyo a un autobús con estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y a un vehículo particular, los cuales presentaron fallas mecánicas y quedaron varados tras la inundación registrada sobre el bulevar Vicente Suárez provocada por las fuertes lluvias.

La pronta intervención de los elementos permitió salvaguardar la integridad de las y los afectados, además de prevenir nuevos incidentes. Este tipo de acciones refleja la importancia de contar con cuerpos de seguridad capacitados, que actúan con eficiencia y empatía ante las necesidades de la población.

El Gobierno del Estado de Puebla y la Policía Auxiliar reafirman su compromiso de servir y proteger a las y los poblanos y ser una Corporación confiable para la población.

