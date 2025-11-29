Modesta Delgado presenta iniciativa para internet seguro a menores

La diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del internet, al promover medidas, mecanismos, acciones y políticas de prevención, protección, atención y sanción del mal uso de los datos personales.

Además, la propuesta indica que las autoridades estatales y municipales, así como quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán el deber de orientar y supervisar las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, que ayuden a la comprensión, aplicación y uso responsable de los medios digitales.

La iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 96 Bis 3 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente.

