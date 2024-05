Mejor Rumbo para Puebla se posiciona tras robo de boletas electorales

La dirigente del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, anunció que junto a los demás dirigentes de la alianza Mejor Rumbo para Puebla acudirán al Instituto Nacional Electoral (INE) para pedirle que les diga al gobierno estatal y municipales que “ayuden a cuidar la elección“.



Díaz de Rivera adelantó que sostendrán la reunión el próximo jueves a las 10:00 horas, para que los dos órganos electorales pidan seguridad y tengan mayor fuerza.



Sin embargo, pidió no se minimice el robo del paquete electoral, además de fortalecer los protocolos para la entrega de paquetería electoral.



“Que haya sido el objetivo el coche o el paquete hay que preverlo, porque puede que el robo no haya sido el paquete, pero lo tenemos que prever (…) tenemos que estar alertas en todos los puntos rojos”, declaró.

En conferencia de prensa, al lado de los voceros de los candidatos Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, dieron su voto de confianza al Instituto Electoral del Estado (IEE), sin embargo, dijeron que van a señalar cada una de las irregularidades.



Por su parte, el vocero del candidato Eduardo Rivera Pérez, Humberto Aguilar Coronado, acusó que se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales, y advirtió que es una causal de nulidad.



Lo anterior ya que el robo fue hacia un funcionario, en un vehículo particular y sin el protocolo de seguridad adecuado.



Por su parte, la dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos, calificó como un hecho inaceptable el robo de las boletas electorales a unos días de la elección y culpó a Morena, al señalar que fue un “acto de desesperación”.



“Hacemos un llamado enérgico a la fiscalía especializada en delitos electorales en que hagan su trabajo”, declaró.



Iván Galindo, integrante del equipo de Mario Riestra Piña se pronunció por utilizar los sistemas de inteligencia del gobierno estatal para garantizar que no se den ese tipo de sucesos.



En tanto, Ana Teresa Aranda Orozco, candidata al Senado, exigió a las autoridades estatales garantizar la seguridad en la elección y criticó que se dejen paquetes electorales en un vehículo particular sin acompañamiento policiaco, una falla que –afirmó—se necesita enmendar.

Lalo Rivera exige llegar a las últimas consecuencias

El candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió a las autoridades llegar a las últimas consecuencias en la investigación del robo de las boletas y tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones, lo cual –declaró—espera no sea “plan con maña”.



Rivera Pérez dijo que estas acciones enrarecen el clima electoral, por lo que insistió en la participación masiva.



El aspirante el gobierno del estado señaló que espera que la participación ciudadana llegue al 80 por ciento.

