Familiares de los 43 de Ayotzinapa no se reunirán más con AMLO

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no se reunirán más con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo anunció este martes 28 de agosto, su abogado Vidulfo Rosales.

Tras salir de una reunión en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales mencionó que “las reuniones son puras confrontaciones”, por lo que a partir de este día, ya no habrá más reuniones.

La defensa de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa señaló que no hay condiciones para una próxima reunión, e incluso, López Obrador coincidió en la postura.

“La posición de los padres es que hoy es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones de una próxima reunión. Las reuniones solo son confrontaciones (…) el Presidente coincidió también (…) si ustedes ya no quieren que no nos reunamos, no nos reunimos”, dijo el Vidulfo Rosales.

Por otra parte, comentó que el caso registró avances hasta 2021, año en que se “fibras sensibles” del Ejército, lo que ocasionó que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) comenzara a trabar la investigación y a negar información que podría abonar en la búsqueda de los hechos.

