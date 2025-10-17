SSC Puebla reporta más de 4 mil detenciones en Primer Año de Gobierno

Ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Cabildo, conformada por Georgina Ruiz Toledo, Mariela Solís Rondero, Shirley Ponce, Gabriel Biestro Medinilla, Rodrigo Durán Herrera, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, Félix Pallares Miranda, destacó que el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui Budib, ha garantizado la paz y entornos más seguros durante el primer año derivado de la estrategia integral implementada, con la suma de 200 patrullas nuevas y la coordinación con la federación y el Estado.

Durante su comparecencia como parte del Primer Informe de Gobierno, el funcionario comentó que, gracias a la coordinación interinstitucional, el despliegue operativo y la inteligencia policial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo y remitió a las autoridades competentes a 4 mil 354 personas, lo que representó un promedio de más de 90 detenciones semanales por probables hechos delictivos.

Además, fue lograda la vinculación de 318 personas a 133 bandas delictivas, poniéndolas a disposición de la autoridad judicial; aseguradas 2 mil 786 armas y cartuchos y la recuperación de 999 vehículos involucrados en hechos ilícitos.

Comentó que dichos resultados fueron derivados de 8 mil 293 operativos estratégicos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, enfocados en zonas prioritarias de prevención.

Operativos Específicos y Reconocimiento Policial

La estrategia incluyó operativos de alto impacto, como el “Interinstitucional Centinela“, que permitió el ingreso de más de 3 mil motocicletas al depósito vehicular, y el “Transporte Seguro”, con el que fueron inspeccionadas más de 100 rutas y aseguradas 24 personas.

Pallares Miranda agregó que el Gobierno de la Ciudad reforzó sus capacidades de respuesta inmediata con la operación de más de mil 700 cámaras que se encuentran conectadas a la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), la iniciativa “Seguridad Inmediata” (aplicación de celular de botón de alertamiento), Número 911, Chats vecinales y Torres de alertamiento, con las que suman 33 estructuras Atalaya instaladas en puntos aledaños a establecimientos.

Con la puesta en marcha de los “Senderos de Paz“, fueron intervenidos 2.4 kilómetros del Centro Histórico de Puebla, mejorando un entorno urbano de alto valor histórico y social; aunado a esto, dijo, “Guardianes de Paz” benefició directamente a 257 personas y se impactó de manera indirecta a más de 600.

Para reconocer el esfuerzo y riesgo que asumen día a día los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la administración que encabeza Pepe Chedraui Budib otorgó un incremento salarial del 9 por ciento a las y los policías en activo; asimismo, durante la celebración del Día del Policía Municipal (27 de agosto), entregó 71 promociones de grado y ocho reconocimientos.

El titular de la SSC destacó que la dependencia a su cargo también ha generado iniciativas para fortalecer el desempeño policial, por lo que, a la fecha, han participado en cursos 566 elementos (Proximidad social), 569 (Competencias Básicas de la Función Policial), 150 (Plan Multiamenazas), 150 (Atención y Tratamiento a Personas con Problemas de Salud Mental), 179 (Protocolo Nacional de Primer Respondiente) y 235 (Actuación del Policía como Primer Respondiente ante Incidentes de Violencia Familiar y de Género).

En el rubro de Protección Civil, precisó que la Dirección de Protección Civil Municipal atendió 3 mil 377 reportes, de los cuales 2 mil 170 fueron emergencias de salud y atención prehospitalaria, 606 accidentes y rescates en barrancas y espacios confinados y 601 incidentes relacionados con incendios o manejo de materiales peligrosos.

Pallares Miranda puntualizó que las acciones implementadas, desde la prevención del delito hasta la coordinación interinstitucional, reflejan el compromiso de la administración de Pepe Chedraui Budib con la protección de la población y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones. Reiteró la disposición de mantener la transparencia, el seguimiento constante y mejora continua de las estrategias de seguridad, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro para todas y todos.

En la comparecencia participaron también las regidoras y regidores, Bertha Villavicencio Ramos, Ivon Enríquez, Marcela Montealegre Villagrán, Maricela Reyes Rosete, Vanesa López Silva, Andrés Cerón Salas, Carlos Montiel Solana, Francisco Ayala Gutiérrez, Leobardo Rodríguez Juárez, Ricardo Chavero y Samuel Hernández Carranza.

