SMT atiende a concesionarios, no a grupos de presión: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que en la Secretaría de Movilidad y Transporte no se atienden a grupos en específico, se otorga atención por persona con prontitud y respeto. “Las concesiones se entregan a las personas, a los concesionarios, no a un grupo, por lo tanto en la secretaría no se atiende por organización o por grupo de presión”.

Al encabezar la mañanera de este lunes, el gobernador llamó a aprovechar los trámites de condonación para agilizar la regularización. “Tenemos importantes inversiones para apoyar a quienes de manera regular están totalmente legales, que se entienda que no estamos en contra de ninguna organización, pero el derecho al trabajo que establece el artículo cuarto y quinto no señala que se entreguen concesiones a organizaciones”, aseveró el gobernador.

El mandatario expresó su reconocimiento al trabajo de la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, por impulsar el Programa de Modernización del Transporte Público de forma transparente, ya que aseguró que las y los poblanos merecen un transporte digno, donde las unidades generen cero emisiones de contaminantes.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, hizo un llamado firme y claro a las y los concesionarios del transporte público pues los trámites de revista vehicular son estrictamente personales, no requieren gestores, ni intermediarios y continúan siendo gratuitos hasta el 14 de abril.

Recordó que no habrá prórroga, por lo que exhortó a las personas concesionarias y permisionarias a acudir en tiempo y forma para aprovechar los beneficios disponibles del programa de financiamiento para la renovación del parque vehicular.

La secretaria informó también que, debido a que las empresas participantes en el proceso de invitación para la contratación del servicio de revista vehicular no cumplieron con los requisitos técnicos, administrativos y legales establecidos, se solicitó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración convocar una licitación nacional, conforme a la Ley de Adquisiciones. En ese contexto, la revista vehicular 2025 ha sido reprogramada hasta nuevo aviso.

Silvia Tanús Osorio destacó que esta etapa representa una gran oportunidad para que transportistas accedan a los esquemas de financiamiento para la renovación de unidades, disponibles a través del sitio oficial www.smt.puebla.gob.mx. Para unidades eléctricas y a gas natural, el Gobierno del Estado ofrece apoyo directo al enganche equivalente al 20% del valor factura como incentivo a fondo perdido, con financiamiento estructurado a través de Nacional Financiera (NAFIN) o banca de primer piso, con tasas preferenciales y hasta por $2.7 millones de pesos.

Asimismo, se informó que el próximo 26 de abril se formalizará una carta de entendimiento entre NAFIN, el banco alemán KFW y el Gobierno del Estado para operar un esquema de bonos de chatarrización, que otorgará hasta 16.75% del valor de unidades eléctricas como apoyo a fondo perdido, condicionado a la destrucción certificada de las unidades antiguas.

Finalmente, anunció que también se está desarrollando un esquema especial de financiamiento para la renovación de autobuses con motores a gas natural, con un sistema de pago integrado al consumo de combustible y un plazo de financiamiento de hasta 5 años.

