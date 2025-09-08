Queman piñatas de Sheinbaum y gobernador de Culiacán como protesta

Miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán, en Sinaloa, a dos días de cumplirse un año del inicio de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapos y Los Mayos.

Hasta el momento, esta violencia ha dejado una crisis de inseguridad sin precedentes, con cifras de casi dos mil asesinatos, un número similar de desaparecidos y más de 6 mil autos robados.

La manifestación, llamada “Gran Marcha Ciudadana por la Paz, la Justicia y la Esperanza”, reunió a miles vestidos de blanco con consignas que exigían “Ya basta”, “El narco no manda” y “Somos más los buenos”.

En el acto de protesta quemaron piñatas con figuras que representaban a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Rubén Rocha Moya, cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales.

Los manifestantes ofrecieron un mensaje exhortando a mantener la fe y la unidad con un profundo dolor, gritos de esperanza y lágrimas por los que ya no están.

Durante la marcha, se exigió al Gobierno Federal mayor seguridad y también la renuncia del gobernador de Culiacán, acusado de no actuar para garantizar la paz con la ciudadanía.

