Presidente de liga española pide cancelar el Mundial de Clubes 2025

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha solicitado a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la cancelación del Mundial de Clubes 2025, argumentó que el torneo no es necesario y que los clubes, jugadores y ligas están en contra de su realización.

Durante el Segundo Foro de la Unión de Clubes Europeos que se realizó en Bruselas, se abordó el tema de la saturación actual de partidos en el calendario de la FIFA, el representante del futbol español también expresó preocupación acerca de la viabilidad financiera del evento y la falta de patrocinadores adecuados.

“Las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya. Retírelo y sentémonos a negociar. (…) Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos; los fines que tiene para el mundo del futbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas; eso no se soluciona con un Mundial de clubes”, dijo Tebas a Gianni Infantino.

El renovado Mundial de Clubes FIFA 2025, que estrenará formato de competencia, ya tiene definidas los estadios de Estados Unidos que se usarán, participarán 32 clubes. El trofeo se disputará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. Actualmente no han negociado todos los derechos de transmisión.

Tebas recordó las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el último año, así como las denuncias hechas por las ligas europeas por imponer un calendario internacional de partidos, privilegiando al Mundial de Clubes 2025 y el Mundial de Selecciones 2026.

“No caigamos en la trampa que nos han hecho siempre; si no caemos el éxito será nuestro. Quién negocia el convenio colectivo en las ligas nacionales es la liga y los sindicatos, tenemos que trasladar esto al mundo internacional”, sentenció.

