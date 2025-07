Hallan corrupción de Normatividad en gobiernos panistas

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, declaró que el área que encontraron en el Ayuntamiento con mayor corrupción fue la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial.

También confirmó que detectaron varios contratos en el área de Comunicación Social en el que no se comprobó los servicios que otorgaron, lo cual coincidió con lo señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Hay muchos pagos, vamos a llamarlo así, que no existen contratos o que no están sustentadas, por eso les comento yo entrego lo que tengo, todo lo que tengamos no vamos a ocultar o no vamos a entregar cosas, al contrario, se entrega lo que se tiene, lo que nos entregaron y ya la Auditoría tomará decisiones”, declaró.

Chedraui Budib reiteró que todas las anomalías halladas fueron reportadas e incluso varias fueron denunciadas.

El edil pidió a los comerciantes pequeños, medianos y grandes que si vuelven a ser víctimas de extorsión por parte de personal de Normatividad durante su gestión los denuncien o reporten de manera directa con él.

El alcalde comentó que identifiquen a estas personas por nombre o con la identificación que les presenten.

Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes de regularizarse para evitar multas, pues consideró que “sale más barato” estar en orden con los permisos y documentos que ceder a cuotas que no están permitidas por las autoridades.

Por eso recordó que trabajan de la mano con la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, ya que dan tolerancia a los comercios para regularizarse y evitar en medida de lo posible las clausuras.

En cuanto a las manifestaciones de vecinos de Municipio Libre contra la ciclovía, el edil remarcó que la obra es para bien de las y los ciudadanos y para una mejor movilidad.

En este sentido, mencionó que el subsecretario de Movilidad Norman Campos ya se reunió con vecinos y mantendrá el diálogo.

