Demócratas publican carta firmada por Trump a Jeffrey Epstein

Demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara publicaron la supuesta carta con contenido sexual dirigida a Jeffrey Epstein, y firmada por el presidente Donald Trump, quien lo negó categóricamente.

El magnate afirmó anteriormente que no escribió la carta ni el dibujo de una mujer curvilínea, y demandó a The Wall Street Journal (WSJ) por 10 mil millones de dólares, quienes publicaron el artículo.

La carta forma parte de un álbum de cumpleaños de 2003 para Epstein, y fue entregada a los demócratas junto con otros documentos del patrimonio del presunto traficante sexual.

Hasta el momento la Casa Blanca ni Donald Trump han dado comentarios al respecto.

La misiva, con el nombre y la firma del presidente, dice: “Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, dentro del dibujo a mano de una mujer.

