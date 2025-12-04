Congreso de Puebla aprueba Presupuesto de Egresos 2026

El Congreso de Puebla aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 para el estado, por un monto total que supera los 131 mil millones de pesos.

El proyecto de decreto fue avalado este jueves en sesión del Pleno, con 36 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, Miguel Márquez Ríos, destacó que el proyecto incluyó reasignaciones presupuestales.

En total, se reasignaron $17.5 millones de pesos a diferentes áreas, con los montos más significativos dirigidos a:

Secretaría de Gobernación (Atlas de Riesgos): 60 millones de pesos. Secretaría de Ciencias y Humanidades: 50 millones de pesos. Secretaría de Infraestructura (Infraestructura accesible): 50 millones de pesos. Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad: 30 millones de pesos.

A pesar de la aprobación mayoritaria, la diputada Delfina Pozos Vergara criticó la propuesta, argumentando que no cubre todas las necesidades de los poblanos.

Específicamente, cuestionó que áreas cruciales como Salud y Bienestar no recibieran un incremento sustancial de recursos para el próximo año.

Reconocen a Cablebús como medio de transporte

En otro punto de la sesión, el Pleno del Congreso local aprobó el reconocimiento del Cablebús como medio de transporte público en Puebla.

Con las reformas a la Ley de Transporte, dicho sistema podrá operar de forma legal en el estado, con el proyecto anunciado por el gobernador Alejandro Armenta.

Los trabajos para la construcción del Cablebús iniciarán formalmente en los siguientes días y avanzarán de forma paulatina, para la puesta en marcha de 4 líneas en la capital poblana.

