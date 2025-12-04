Armenta inaugura rehabilitación de Laterales de la Recta a Cholula

El gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró la rehabilitación de las Laterales de la Recta a Cholula, obras que fueron realizadas con insumos donados por Pemex, que este día entregó otras 5 mil toneladas de cemento asfáltico para pavimentar 20 vialidades más.

Acompañado de Cesar Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, y del secretario federal de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el mandatario dio el banderazo para abrir la circulación en las Laterales de la Recta, que además cuentan con ciclovías delimitadas.

En su mensaje, Alejandro Armenta señaló que su administración destinó alrededor de 800 millones de pesos para la compra de 14 módulos de maquinaria, que se utilizan para realizar las obras de pavimentación, y dijo que, junto con las donaciones de Pemex, rehabilitar calles cuesta una tercera parte de lo que se gastaba antes.

Ejemplificó que, si una obra antes costaba un millón de pesos, ahora cuesta alrededor de 350 mil pesos, por eso aseguró que continuarán las obras de este tipo para alcanzar la meta de 5 mil calles pavimentadas este año, las cuales también contarán con ciclovías a nivel de piso.

Destacó que la intervención de calles son obras para todos, pues se realizan sin distinciones ideológicas, partidistas, culturales o económicas.

Pendientes 4 de 13 vialidades de primera etapa

En ese sentido, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, refirió que, de las 13 vialidades de la primera etapa del programa “A Toma Máquina”, siete ya fueron concluidas; mientras que en proceso están las calles 24 Sur y 12 Oriente, y en los próximos días iniciarán los trabajos en la Calle Independencia, Bulevar Carlos Camacho, Prolongación 11 Sur y en la Carretera Puebla-Tlaxcala.

Subrayó que estas intervenciones significan la rehabilitación de 66 kilómetros de cinta de rodamiento, que representan mil 317 calles en 13 vialidades estratégicas, con una primera entrega de Pemex de 3 mil 500 toneladas de cemento asfáltico, 350 mil litros de gasolina y 330 litros de diésel.

Aseguró que las obras se ejecutan bien, con rigor técnico y en tiempo récord, para mejorar el tránsito en la capital poblana y su zona conurbada, beneficiando a 52 colonias de dicha región.

“Los materiales donados y módulos de pavimentación del gobierno del estado permiten que las obras se realicen a una tercera parte del costo, en tiempo récord y ‘cero corrupción’, en 52 colonias de la ciudad de Puebla y más de 346 mil beneficiados”, enfatizó.

Rehabilitarán carreteras de Acajete, Acatzingo y Tenampulco

El funcionario indicó que en breve arrancarán la intervención de la segunda etapa de obras, que contempla 20 vialidades, entre las que destacan el Eje Carretero kilómetro 25 a Acajete, la carretera San Hipólito-Xalapa en Acatzingo y el tramo carretero de Tenampulco al límite con Veracruz; además de:

Bulevar Atlixco

Lateral de la Autopista Puebla-México

Calle 10 Norte

Diagonal Defensores de la República

Bulevar del Niño Poblano

Calle 24 Sur entre 35 y 26 Oriente

Calle Jesús Reyes Heroles

Avenida Circunvalación

Prolongación Reforma

Camino a la Resurrección

Calle 7 Norte

Bulevar Constituyentes

Calles de la periferia de la Laguna de

San Baltazar

Avenida Ricardo Flores Magón

Calle 80 Poniente y 5 Norte

Calle 16 de Septiembre

Avenida 20 Sur

