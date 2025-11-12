Carrera UDLAP 2025 celebrará 85 años con recorrido y festival musical

Llegó el momento de ponerse los tenis y el outfit indicado para vivir una experiencia inolvidable, porque el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas se dará el banderazo de salida de la Carrera UDLAP 2025, evento que combina la actividad física de correr 5 kilómetros y disfrutar de un festival musical lleno de luces, emoción y sorpresas, pues la temática será el festejo de los 85 años de historia de la Universidad de las Américas Puebla.

Es así como decenas de corredores de diferentes partes de Puebla y el país se unirán a esta fiesta que iniciará con la entrega del kit de corredor, que será el mismo sábado de 9:00 a 15:00 horas en la zona deportiva de la Universidad de las Américas Puebla, el cual incluye una playera conmemorativa, calcetas, vaso térmico y dos pases de acceso para invitados al festival musical, para después, en punto de las 19:00 horas, tomar la línea de salida que los llevará por un recorrido nocturno que les permitirá disfrutar de la majestuosa visión nocturna que ofrece el campus de la mejor universidad privada de México.

Al terminar el recorrido de 5k, se entregará a los participantes la medalla conmemorativa de colección y se dará paso al festival musical, el cual llevará a los corredores y sus familias a una celebración increíble que combina sets musicales, luces y algunas sorpresas de los patrocinadores de la carrera: Hospital Ángeles Puebla, Telcel, UIN, Mega, Audi Center Angelópolis, Audi Center Serdán, VW Óptima Angelópolis, Be The Match, 91.7 MIX, Ciel, Powerade, SportsWorld, Pizzeo, McCarthy’s, Sorteo UDLAP y Educación Continua UDLAP, ExaUDLAP y Escuelas Aztecas.

Es necesario comentar que la #85AniversarioRunCarreraUDLAP 2025, a realizarse el sábado 15 de noviembre, aún tiene lugares disponibles, por lo que las inscripciones cerrarán hasta agotar existencias. “El costo del boleto es de 535 pesos y puedes inscribirte en la página www.udlap.mx/carreraudlap, en donde encontrarás toda la información. También se pueden inscribir en el sitio https://tiendauniversitaria.udlap.mx/, escribiendo al número de WhatsApp: 221 438 3023 o de manera presencial en las oficinas de Desarrollo Institucional o en Tienda Universitaria de la misma institución”, agregó el Mtro. Luis Gerardo Cinta Espinobarros, jefe de campaña de Capital de la Universidad de las Américas Puebla, quien además comentó que es importante llegar antes de las 18:45 horas al campus UDLAP, pues los accesos a la institución educativa se mantendrán cerrados desde ese momento y hasta las 19:55 horas.

Te esperamos en la Carrera UDLAP para que vivas una de las mejores experiencias deportivas que existen en la ciudad y que además promueve la salud y la convivencia familiar y/o de amigos.

Te recomendamos: