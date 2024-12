Armenta propone a Chiautla como cabecera distrital

El gobernador Alejandro Armenta Mier propondrá al Legislativo modificaciones a la distritación electoral local de Puebla para agregar como cabecera distrital a Chiautla de Tapia, esto al considerar que la división actual no representa de forma justa a los municipios de la Mixteca.



Durante su reciente visita a la región, el mandatario señaló que la Mixteca es “muy grande” y que sus habitantes deben ser mejor representados.



Y es que, en agosto de 2023, el Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó una nueva distritación en la que dividió la Mixteca en dos distritos con cabecera en Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, siendo este último el que más municipios incluye, con 43.



Aseguró que, ya solicitó al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, revisar la división electoral local para presentar una propuesta al Congreso de Puebla, que de modificarse aplicaría para las elecciones intermedias de 2027.



Alejandro Armenta enfatizó que el órgano electoral debe entender que hay poblaciones muy apartadas dentro de la Mixteca y que quizá el número de población es menor, pero la extensión territorial es mayor.



Por ello, consideró que el IEE debe tener criterios más abiertos para que la representación de los municipios sea justa en el Legislativo.



“Es un distrito verdaderamente grande, vamos a hacer la revisión y deben entender en el órgano electoral que hay comunidades muy apartadas, que a lo mejor no nos da el número de la población, pero sí el número de municipios (…) o ¿apoco no se merecen los de Chiautla una representación?”, declaró.

