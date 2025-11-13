Aprueban exhorto para revisión de mantos acuíferos en municipios de Puebla

En sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron el proyecto de acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, en el ámbito de su competencia, revise la situación de los mantos acuíferos de los municipios de Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán y Zinacatepec.

Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la vigilancia, protección y cuidado de los canales de riego y con ello evitar su invasión. También, para que efectúen las acciones necesarias ante el agotamiento del recurso hídrico y se realice el mantenimiento de las fuentes de abasto de agua, además de los estudios respectivos para la perforación de pozos que permita abastecer de este líquido vital con regularidad a la población.

De igual manera, se aprobó un exhorto dirigido a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones de supervisión, verificación e inspección que resulten procedentes, con el fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones legales de Petróleos Mexicanos, en materia de prevención, contención, control, remediación y reparación del daño ambiental.

Esto, derivado del derrame de hidrocarburos ocurrido en el río San Marcos, en la localidad de Villa Ávila Camacho, municipio de Xicotepec y, en su caso, ordene las medidas correctivas y de seguridad necesarias conforme a la legislación aplicable.

Al respecto, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas expresó que este cuerpo de agua es fundamental en la vida de las y los ciudadanos que se dedican al campo. Asimismo, subrayó la urgencia de redoblar los esfuerzos para proteger los ecosistemas y los recursos naturales del Estado.

En la sesión estuvieron las diputadas Beatriz Manrique Guevara, Esther Martínez Romano, Laura Guadalupe Vargas Vargas y Floricel González Méndez, así como los diputados Jaime Alejandro Aruioles Barroeta y Elpidio Díaz Escobar.

