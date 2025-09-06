Ali Telez y sus Telechikos ponen a bailar a miles en la Gran Feria de Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, continúa de manteles largos al ofrecer espectáculos de gran calidad para las y los cholultecas, así como para los visitantes que se dan cita en la Gran Feria de Cholula.

Desde las primeras horas del día, cientos de personas recorrieron los pasillos y el domo de la feria, adquiriendo diversos artículos artesanales y comerciales, además de disfrutar la amplia oferta gastronómica del evento.

A partir de las 18:00 horas, la Plaza de la Concordia comenzó a llenarse de asistentes que disfrutaron de una variada cartelera musical, previo a la esperada presentación de Ali Telez y sus Telechikos, agrupación de cumbia que cerró con gran éxito el foro artístico de este viernes.

Previo a su show, los integrantes de la agrupación agradecieron a la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, la invitación a presentarse una vez más en tierras cholultecas, asegurando que siempre estarán felices de regresar con nuevas sorpresas. En respuesta, la alcaldesa les entregó un reconocimiento y agradeció su participación en la feria.

Durante más de dos horas, Alí Telez y sus Telechikos pusieron a cantar y bailar a más de 8 mil asistentes con sus más grandes éxitos, en una jornada que reafirmó la importancia de esta festividad como una de las más representativas del municipio.

