UDLAP recibe a destacada directora cubana para capacitar a su Coro de Cámara

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), como parte de su compromiso con la educación de calidad y la capacitación constante de sus estudiantes, recibió a la Maestra María Felicia Pérez Arroyo, prestigiosa maestra y directora coral de Cuba, que del 17 al 22 de septiembre trabajará de manera conjunta con el Equipo Representativo Cultural: Coro de Cámara UDLAP, así como con los estudiantes de la Licenciatura en Música de la institución educativa.

En entrevista, la directora coral compartió que, durante su estancia en la universidad, ha trabajado intensamente con el Coro de Cámara UDLAP, así como con otros conjuntos corales. “Acabamos de tener un ensayo precioso; la maestra Honey Moreira está haciendo un trabajo importante para que los estudiantes amen el coro y hagan esa institución coral que tanto queremos los directores y también se continúe la tradición que había comenzado la maestra Gisela Crespo”, declaró la maestra.

En ese sentido, reconoció que la Universidad de las Américas Puebla cuenta con una destacable actividad coral, la cual se ve reflejada en sus conciertos y actividades; además, compartió que justamente en este marco, ya había visitado previamente a la UDLAP, pues fue parte de las jornadas corales de 2013, 2014 y 2015 organizadas por la maestra Gisela Crespo. “Desde esa época no venía, por lo que me siento muy feliz de volver. Estar aquí me ha traído muy buenos recuerdos”, expresó.

La maestra María Felicia Pérez Arroyo es reconocida internacionalmente como directora del prestigioso coro cubano Exaudi, además de ser profesora en la Universidad de las Artes en La Habana y en la Escuela Nacional de Música en Cuba. A lo largo de su carrera, ha sido tallerista, conferencista y miembro de jurados en concursos y festivales nacionales e internacionales. “Pienso que el trabajo en Cuba es profundo en el campo de la dirección coral, tenemos maestros muy capacitados y coros profesionales de gran calidad. Así que creo que puedo aportar esa experiencia de tantos años trabajando en escuelas de música y dirigiendo coros”, comentó la maestra.

Cabe destacar que como parte de esta visita y en el marco de su gira por México, que inició gracias a la invitación de parte del Ensamble Coral Voce in Tempore AC dirigido por Ana Patricia Carbajal, este 20 de septiembre la maestra María Felicia ofrecerá una conferencia titulada “El ensayo: pilar fundamental del trabajo coral, selección de repertorio y confección de programas” en el HU 107 de la UDLAP para estudiantes, maestros y directores que deseen participar.

