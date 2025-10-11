Tonantzin Fernández inicia instalación de luminarias en San Francisco Cuapa

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, inició un programa de rehabilitación integral del alumbrado público con la instalación de las primeras 18 luminarias en la junta auxiliar de San Francisco Cuapa. Esta acción responde a una demanda histórica de la comunidad, que durante años había solicitado iluminación para el camino principal hacia el centro de la localidad.

Las nuevas luminarias cuentan con tecnología LED de 100 watts y sistema fotoluminiscente que permite su encendido automático al anochecer, característica que contribuye al ahorro energético y mejora la seguridad vial.

La administración municipal anunció que esta intervención constituye la primera etapa de un proyecto más amplio que continuará con la rehabilitación de caminos y la instalación de más puntos de iluminación en distintas zonas del municipio.

La obra se enmarca en el compromiso del gobierno municipal de llevar servicios públicos básicos a todas las juntas auxiliares, priorizando las necesidades ciudadanas en la planificación de obras que buscan elevar la calidad de vida de los habitantes de San Pedro Cholula mediante infraestructura más digna y segura.

