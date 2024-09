Texmelucan exhorta a no adquirir pirotecnia de sitios no regulados

El Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil (CIGRPC) de San Martín Texmelucan, exhorta a la población a no adquirir pirotecnia proveniente de sitios no regulados, además de no emplear estos artefactos sin preparación certificada.

Las estadísticas muestran que es durante los meses de septiembre y diciembre suceden la mayor cantidad de accidentes por el manejo de pirotecnia, por tal motivo, se hace un llamado a población en general a no comprar pirotecnia durante la temporada de fiestas patrias, para evitar poner en riesgo la vida de sus seres queridos. Enfatizando que los menores de edad no deben tener contacto con estos artefactos, ya que, por el desconocimiento de su manejo, pueden sufrir lesiones.

Quien use pirotecnia debe estar acreditado y certificado, de lo contrario, se puede causar mucho daño a las familias con la pérdida de vidas humanas.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que encabeza la presidenta Norma Layón, invita a disfrutar a todas y todas nuestras fiestas patrias, cuidando la integridad de la familia, en especial de las y los menores de edad.

