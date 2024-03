Sitiaw pedirá un aumento salarial del 24%

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen (Sitiaw), Hugo Tlalpan, informó que pedirán 24 por ciento de incremento salarial en junio de este año cuando entreguen el pliego petitorio a la empresa e inicien las negociaciones contractuales.



En conferencia de prensa, dijo que confían en que llegarán a un buen acuerdo y se alcance una cifra de dos dígitos, aunque la petición inicia con los acuerdos de los trabajadores en las asambleas, el cual consiste en 21 por ciento de incremento directo a salario y tres en prestaciones.



“Nosotros pretendemos alcanzar más y mejores salarios, más y mejores prestaciones. En este momento nuestra pretensión es lo que nos dictaron en las asambleas que es del 24%”, comentó.

Denuncian ante la FGE

Por otra parte, detalló que denunciaron el desfalco en contra del sindicato y a todos los involucrados, lo cual abarca no sólo a la anterior gestión sino a ex secretarios generales pasados.



En cuanto a José Juan Hernández, ex secretario general, mencionó que fue denunciado en la Fiscalía General del Estado por asociación delictuosa, abuso de confianza, robo y fraude.



Alertó que el Sitiaw se encuentra en números rojos y hay una deuda que asciende a 40 millones de pesos, por lo que confían que de hacerse justicia recuperar un poco del patrimonio sindical.



Una de ellas, debido a un juicio por un inmueble que fue invadido desde la gestión de Rey David Avendaño, el Sitiaw se endeudó con 17 millones de pesos, el cual no fue seguido de manera adecuada por su antecesor José Juan Hernández. Por ello, han tenido que recurrir a amparos y ver si pueden ganar este proceso legal.



Comentó que llegaron a un acuerdo con los trabajadores del Sitiaw y no les han dejado de pagar sus sueldos a pesar de los problemas económicos que tienen.



El líder sindical comentó que tuvieron que abrir otras cuentas al inicio de su gestión para que funcionara el Sitiaw.

Confirman paro productivo por seis semanas

En otro tema, el Sitiaw dio a conocer que habrá un paro productivo del grupo C en la producción de la Tiguan, en la que les pagarán al 100 por ciento sus salarios por cinco semanas en el que estarán en otro segmento, lo cual consideraron un buen acuerdo.



También señaló que debido a las inversiones anunciadas por la empresa van a incrementar los espacios laborales en la firma, lo cual anunciará la empresa.

