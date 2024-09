Sergio Salomón entregará finanzas sanas a Armenta

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que entregará finanzas sanas a su sucesor Alejandro Armenta Mier, esto al referir que en su gestión no pudo ejercer cerca de 5 mil millones de pesos que se usaron para cubrir deudas de administraciones pasadas.

Lo anterior, al iniciar formalmente el proceso de transición del Gobierno de Puebla que durará 81 días y para el cual se han instalado cinco mesas de trabajo, entre ellas, Finanzas, Administración y Función Pública; Gobernación y Seguridad; Infraestructura, Movilidad y Medio Ambiente; Economía, Trabajo, Desarrollo Rural y Turismo; así como Salud, Educación y Bienestar.

En su mensaje, el gobernador en funciones reiteró su compromiso para que la transición sea efectiva y sin dilación, además afirmó que él y Alejandro Armenta “están unidos” y cuentan con un equipo sólido, por lo que –dijo– están poniendo el ejemplo de cómo se debe realizar el cambio de administración.

Confió en que el crecimiento del estado será mayor y está garantizado en manos de Alejandro Armenta, por su voluntad política y planeación estratégica, ya que su gobierno dejó las bases sentadas y hay varios proyectos en marcha.

Sostuvo que entregará un estado con finanzas sanas y sin deudas contraídas en los últimos dos años, periodo que le corresponde al frente del Estado, para que su sucesor no enfrente situaciones similares a las que él se enfrentó cuando tuvo que erogar cerca de 5 mil millones de pesos para cubrir créditos fiscales e inversiones fallidas hechas por otros gobiernos.

“Entregaremos un estado con finanzas sanas, que no adquirió un solo peso de deuda, no hemos generado un solo PPS (Proyecto de Prestación de Servicios) y, por el contrario, hemos abonado al pago de deuda y de impuestos de otras administraciones que no nos correspondía”, afirmó.

Por eso le pidió a Armenta Mier tener confianza en que no recibirá deudas ni pasivos para que arranque su gestión sin problemas financieros.

En su oportunidad, el gobernador electo Alejandro Armenta Mier reconoció la institucionalidad y generosidad de Céspedes Peregrina, pues el acompañamiento que recibe le ha permitido tener un panorama amplio de las condiciones del Estado y las tareas que enfrentará.

Además, reconoció el desempeño del gobernador y sus secretarios, por el ritmo para ejercer sus distintos proyectos, el cual –dijo– está obligado a superar por el bien de la población.

“Te reconozco, te agradezco, te respeto, has hecho un gran trabajo el paisanaje que tenemos nos ayuda sin duda a esta vinculación, a esta relación, pero más allá de ese paisanaje reconocer toda la voluntad que has tenido, toda la disposición, todo el acompañamiento que me ha permitido a mí tener un conocimiento más amplio del gobierno”, apuntó.

Editor: Renato León Aranda

