Reforma judicial se discutirá en sedes alternas tras bloqueo en San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la discusión sobre la reforma al Poder Judicial se llevará acabo en dos sedes alternas, tras los bloqueos en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Desde la madrugada de este martes 3 de septiembre, estudiantes y trabajadores del Poder Judicial se encuentran impidiendo el acceso a la Cámara de Diputados, como parte de sus protestas para evitar que se apruebe la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, el diputado Ricardo Monreal llamó a la calma por medio de una publicación en su cuenta de X, en donde anunció que sesionarán en una de las dos sedes alternas con las que cuentan.

“Hay dos sedes alternas (…) no tenemos problema y como no queremos provocar ningún incidente, queremos discutir civilizadamente con racionalidad política y con fundamentos por qué esta reforma va, porque así fue como nos lo indicó el pueblo de México en las urnas”, afirmó.

Asimismo, el coordinador advirtió a sus compañeros legisladores que no intenten ingresar al recinto, “les he pedido a mis compañeros diputados que no intenten ingresar, que dejen así los accesos, que dejen a la gente que se está manifestando porque ya hay varias calles, incluso cubiertas con vehículos que no permiten el acceso ni peatonal ni vehicular”, comentó en un video.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron desplegados en las inmediaciones del Congreso para impedir que los estudiantes y trabajadores del Poder Judicial tomaran los accesos, pero finalmente se replegaron.

La reforma al Poder Judicial prevé modificaciones en 16 artículos de la Constitución. Su principal premisa es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Se prevé que este martes se realice la discusión en lo general y el miércoles la discusión en lo particular.

