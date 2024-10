Realizarán Expo Maestrías UDLAP 2024 el 16 y 17 de octubre

El próximo 16 y 17 de octubre, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevará a cabo la Expo Maestrías UDLAP 2024, un espacio en donde se dará a conocer los 15 programas académicos que la institución educativa oferta a nivel maestría en sus 5 escuelas que la conforman: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias, Ingeniería, y Escuela de Negocios y Economía.

Este evento no tiene costo y se realizará en los formatos online y presencial, lo que les permitirá y facilitará a los interesados en estudiar una maestría en la UDLAP, de Puebla o del interior de la República Mexicana, conocer a través de una atención personalizada todas las flexibilidades que tienen estas maestrías, así como la calidad académica de los programas; también podrán interactuar con el claustro docente mediante conferencias.

La Expo Maestrías UDLAP 2024 inicia el miércoles 16 de octubre vía online en un horario de 16:00 a 20:00 h; en este día desde la comodidad de tu casa u oficina tendrás acceso a ponencias en donde se analizarán temas como: Comunicación estratégica en los medios digitales, Algunas consideraciones sobre administración en Salud, Infografía y visualización de la información, Desafíos de Grupos de Sociedades en el Siglo XXI, Transition to Hydrogen-Based Fuels and Its Implications for Fire Safety Engineering, Modelos para el ruteo de vehículos con seguimiento de nivel de inventario, y Por qué las organizaciones necesitan de la Psicología. Además, a las 16:00 h habrá una sesión informativa donde podrán conocer la oferta general y despejar dudas de la maestría que les interese.

Por otra parte, el jueves 17 de octubre la Universidad de las Américas Puebla los espera en su Expo Maestrías UDLAP 2024 presencial, en donde los asistentes además de interactuar cara a cara con sus futuros profesores y compañeros de clases podrán realizar recorridos por el campus y laboratorios, así como conocer todos los servicios que ofrece la institución educativa. Algunas de las ponencias en las que podrán participar son: Nuevos desafíos en la Gerencia de Proyectos de Construcción, Análisis financiero para la toma de decisiones, Challenges and Opportunities in International Marketing, Introduction to the Business Intelligence, La importancia del cabildeo, Planeación y control de procesos de producción, y Employer Branding y Atracción de Talento: Estrategias para mejorar la marca empleadora.

Algo a destacar, es que la Universidad de las Américas Puebla entiende las actuales necesidades de los profesionistas, por ello uno de los beneficios que les brinda la institución educativa es la oportunidad de estudiar una maestría híbrida, ello gracias a la infraestructura multimedia instalada en las aulas, denominada sistema Hybrid- UDLAP, la cual hace posible una interacción real entre los alumnos que toman clase de manera presencial y los que toman clases en línea; este modelo permite tener control de su tiempo para continuar con sus estudios de posgrado desde cualquier lugar, además de que sus clases quedarán guardadas en la plataforma para futuras consultas.

Los 15 programas académicos que la institución educativa oferta a nivel maestría en sus 5 escuelas son: Escuela de Artes y Humanidades: Maestría en Diseño de Información. Escuela de Ciencias Sociales: Maestría en Comunicación y Medios Digitales, Maestría en Derecho Fiscal, Maestría en Psicología Organizacional, Maestría en Derecho Corporativo, y Maestría en Gobernanza y Globalización. Escuela de Ciencias: Maestría en Administración de Servicios de la Salud. Escuela de Ingeniería: Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción. Y Escuela de Negocios y Economía: Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Administración Energética, Maestría en Finanzas Corporativas, Maestría en Negocios Internacionales, Maestría en Administración de la Manufactura, Maestría en Dirección de Negocios, y Maestría en Mercadotecnia.

Si deseas conocer más de la Expo Maestrías UDLAP 2024 o registrarte para participar, visita https://elige.udlap.mx/expomaestrias/.

