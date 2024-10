Escriba su nombre en la pierna, recomienda policía ante huracán “Milton”

El huracán “Milton” ha crecido de tamaño en las últimas horas en su camino a Florida, por lo que las autoridades han lanzado una advertencia a quienes no evacuen la zona de riesgo.

“Milton” ha perdido un poco de intensidad degradándose de huracán categoría 5 a 3, sin embargo, ha crecido de tamaño y sus vientos se extienden hasta unos 400 kilómetros desde su centro.

Pese a que miles de personas han abandonado las zonas más peligrosas, muchos se han quedado en sus casas con la esperanza de que el impacto cause los menores estragos posibles.

William Tokajer, jefe de policía de la isla de Anna Maria, lanzó una fuerte advertencia para los ciudadanos, anticipando que el fenómeno meteorológico arrebatará algunas vidas a su paso.

“Si usted no ha evacuado, váyase. Si no hace caso, está sólo. También podría tomar un plumón y escribir su nombre y número de seguro social en la pierna para que tengamos un contacto cuando lo encontremos, porque no va a ser bueno para usted”.

También la policía de Tampa expresó en un video en el caso de las personas que no hagan nada al respecto sobre el huracán que se aproximara.

“Tomen una foto de su ropa para nosotros poder identificarlos después de la tormenta. La realidad es que la tormenta va a ser mortal. Que tomen un plumón y escriban su nombre y fecha de nacimiento, se nos hará más fácil después con el rescate para poder recuperar los cuerpos”.

Más de 30 mil personas ya se encuentran a resguardo en los 149 refugios habilitados a lo largo de Florida, que se espera toque tierra por la noche en la costa oeste central donde ya se registran tornados.

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

Te recomendamos: