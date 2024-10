Joven dice que yucatecos “inventan” huracanes para no trabajar

Sandra Orozco, una joven criticó a los yucatecos en un video en sus redes sociales, señalando que “inventaban huracanes para no ir a trabajar”, esto haciendo burla por el paso del huracán Milton.

El video fue compartido en sus stories exclusivas para close friends de Instagram, la joven termina bromeando que el huracán no había dejado daños, por lo que los yucatecos terminaban inventando huracanes y sus categorías con la finalidad de no ir a laborar, así como los niños para no se presentaran en las escuelas y quedarse en casa sin realizar ninguna actividad.

La joven continuó quejándose de que ningún comercio estaba abierto a pesar de que el paso del huracán había sido mínimo. “No está ni lloviendo. Literal no está pasando absolutamente nada. Pero todo está cerrado, no puedes ni ir al Oxxo”, dijo.

El video fue grabado y compartido por otros usuarios en otras redes sociales; varios internautas mostraron su molestia y descontento, señalando a la chica como una persona insensible, remarcándole que el huracán si había dejado daños en otros puntos de la península, como Celestún.

La joven, al notar que se había vuelto tendencia por sus declaraciones, compartió otro video en su cuenta de TikTok, esta vez disculpándose por lo dicho, argumentando que su broma fue de mal gusto y que había hablado desde la ignorancia.

“Lo que dije estuvo 100% fuera de lugar y estoy 100% consciente de eso. Sé que hablé desde la completa ignorancia. Sé que estuvo súper mal porque fue una muy mala broma”, expresó.

Sostuvo que al momento de dar esos comentarios desconocía los daños que había causado el huracán, además de justificarse diciendo que sus videos eran de broma hacia su grupo de amigos cercanos, creyendo que estaba platicando con gente de su confianza.

