Pepe Chedraui confirma hoyo financiero entre los 450 y 680 mdp

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, reiteró que sí existe un hoyo financiero en la capital poblana de la administración pasada que fluctúa entre los 450 y 680 millones de pesos, sin embargo, será en próximos días cuando finalice el análisis de la situación financiera del municipio y lo dé a conocer.



En breve entrevista, el edil dijo que a lo largo de este jueves 17 de octubre se sentará con su equipo para tener certeza de los recursos con los que cuentan y analizar los documentos que les dieron el miércoles, tras finalizar el proceso de entrega-recepción con el gobierno saliente.



“Hoy en la tarde tengo reunión con nuestro equipo para tener un poquito más de certeza para saber cómo estamos, con qué podemos contar, si existe un hoyo financiero, lo dijeron ellos, desgraciadamente lo dijeron tarde, no estamos de acuerdo, no lo vamos a solapar, como bien dice el gobernador Armenta, no habrá persecución, pero va a ser con mano firme”, declaró.



Chedraui Budib pidió unos días para continuar con el análisis del estado financiero del municipio, ya que se basan en las cifras que dio la administración de Adán Domínguez Sánchez y su equipo apenas tuvo acceso a la información de manera directa.



En otro tema, declaró que tiene tres personas como opciones para nombrar al titular del Instituto del Deporte y aprovechó para expresar su apoyo a Gabriela “La Bonita Sánchez”, ya que la boxeadora y regidora de Puebla peleará el viernes la defensa de su título.



En este sentido, defendió que la regidora priorice su carrera deportiva a la política y respaldó que se concentre en los eventos deportivos.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos