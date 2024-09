“Me voy contento”: AMLO en último Informe de Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su sexto y último Informe de Gobierno en la plancha del Zócalo capitalino, en donde habló de los logros de su mandato desde que tomó posesión. En compañía de gobernadores, familiares, invitados especiales y simpatizantes agradeció a los mexicanos.

A un mes de que deje su cargo para cedérselo a Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración ha transformado la realidad laboral, económica, de seguridad y de salud en México, así como ha reparado deudas históricas del Estado mexicano a pesar del “notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles”, refiriéndose al “periodo neoliberal”.

En el evento masivo para presentar su informe, se dijo “con la conciencia tranquila y muy contento“, destacó las cifras, principalmente programas sociales, diciendo que 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante su sexenio. Así como el presupuesto de 132 mil millones de pesos para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que benefició a 2 millones 973 mil 455 personas.

También expresó su reconocimiento al Banco de Bienestar, desde el que se dispersan 750 mil millones de pesos anuales para 27 millones de mexicanos. Comentó que los hogares de todo el país se benefician de los programas sociales que se impulsaron desde 2018: “hemos sostenido y comprobado que funciona el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”.

También realizó una “encuesta a mano alzada” en la que preguntaba a los presentes si estaban a favor de la reforma al Poder Judicial, que resultó con gran apoyo de los presentes.

Acerca de su promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, se tomó un momento para decir que el IMSS-Bienestar, “universal y gratuito”, ya es el más eficaz del mundo, incluso “mejor” que el del mencionado país.

No dejó fuera al Tren Maya, una de las obras insignia de su gobierno, en donde agradeció a los ingenieros militares que participaron. También incluyó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la inauguración del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el lugar en el que se tenía planeada la construcción de un aeropuerto.

Reconoció que el Caso Ayotzinapa y su esclarecimiento es uno de los pendientes de la actual administración y que seguirán con los trabajos de búsqueda de los normalistas hasta el último día de su mandato: “avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando.”

López Obrador, desde la Plaza de la Constitución ofreció un mensaje de despedida, a unos días de que termine el mandato. Con los constantes gritos de “¡Presidente! ¡Presidente!“, los asistentes aplaudían los logros y aciertos del mandatario nacional, así como con la próxima titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, aunque con ella decían “¡Presidenta! ¡Presidenta!“, con “a”.

En la principal plaza pública del país, el Zócalo de la Ciudad de México, rendí ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno. Gracias de corazón.



Este fue el mensaje final de AMLO en el Sexto Informe de Gobierno:

“Amigas y amigos, como es sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar, aquí en la plaza principal de este país, en la principal plaza pública de México, en este Zócalo en donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia, me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento, nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y, sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios e ideales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía, Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, me retiro con el orgullo y con el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador e inteligente fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. Heredero de la dignidad, de patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo, es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política llamada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados.

Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el Gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear y a impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo es indispensable, seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna.

Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena, y no olvidemos nunca jamás que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, ni en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder, la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, por último, gracias, gracias de corazón, que viva el pueblo de México. ¡Viva México, viva México, viva México, viva México!” finalizó.

