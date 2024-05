Lalo Rivera suma apoyo de ex perfiles de Morena y MC

El candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sumó a líderes de 60 municipios que estuvieron en filas de Morena y Movimiento Ciudadano, así como el apoyo de Rafael Ornelas Ramos del Consejo Nacional Indígena.

En conferencia de prensa, el secretario General del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro dijo que la suma de los perfiles de otros partidos que confiaron en proyectos diferentes años atrás significan un apoyo de 50 mil a 60 mil votos.

Por su parte, el aspirante a la gubernatura de Puebla agradeció mostrar su apoyo de manera pública, ya que denunció que varios de ellos fueron amenazados por expresar su adhesión.

“Algunos de nuestros candidatos, algunos de los liderazgos que están aquí, los han amenazado, cuando ellos empezaron a tener presencia y participación política en las diferentes regiones de la Sierra Norte, en la mixteca poblana, en la Sierra Negra, Tepeaca o San Martín, los han amenazado, y yo sí quiero decirles que Lalo Rivera va a estar ahí a su lado, y por supuesto que no nos vamos a achicar por ese tipo de amenazas”, dijo.

El ex presidente municipal de Puebla aseguró que candidatos de la alianza opositora que han sumado a morenistas resentidos o decepcionados con su partido también han sido amenazados.

Leonardo Cabrera García, quien se identificó como ex aspirante a la presidencia municipal de Chietla por Morena afirmó que él “ayudó” al ex gobernador Miguel Barbosa Huerta a ganar en la región, por lo cual ofreció el apoyo del sector cañero en 12 municipios de la región.

Más noticias: Rivera cerrará último día de campaña en San Andrés y San Pedro Cholula

Otro perfil que dijo sumarse fue Mayte Martínez Briseño, delegada estatal del PT y ex regidora del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, quien dijo apoyó en su momento a Andrés Manuel López Obrador, pero no hubo un “cambio verdadero con Miguel Barbosa Huerta, sino más inseguridad y hambre en la zona.

“Somos una zona muy dañada por el calor, no hay para el campo, no hay educación, salud, estamos muy mal en Izúcar y todavía Morena quiere la reelección, por eso en este momento manifiesto mi voto a Eduardo Rivera”, sostuvo.

Otro ex morenista que se unió al proyecto de Rivera Pérez fue Geudiel Jiménez Flores, quien fue aspirante de la candidatura a San Pedro Cholula. El ex morenista pidió apoyo para la candidata al gobierno municipal, Roxana Luna Porquillo.

Alejandro Olivares ex dirigente de Movimiento Ciudadano en Tehuacán también recriminó haber apoyado al ex mandatario Miguel Barbosa Huerta, quien incumplió con su promesa de hacer diversas obras en la región, acusó.

Omar Pérez, de San Andrés Cholula y German Romero de las juventudes de Morena en Ajalpan también expresaron su apoyo a Rivera Pérez.

Piden compromiso con pueblos indígenas

En su participación, el presidente del Consejo Nacional Indígena, Ornelas Ramos, exigió que el aspirante a la gubernatura Rivera Pérez se comprometa a la atención de pueblos indígenas y resaltó que no suelen apoyar ningún proyecto político, pero lo harán por la alianza Mejor Rumbo para Puebla.

“Esta no es un adhesión a Lalo Rivera, esto es un contrato moral, estás adquiriendo un gran compromiso con una nación originaria poblana que es rica en conocimiento y tradición (…) aquí no vinimos a un acto político, esto no es una simulación, estamos aquí para apoyarte”, sostuvo.

Lo anterior al recriminar que hay gobiernos que han dejado a un lado a los pueblos originarios y no han atendido sus necesidades, además de acusar que se simula la entrega de bastones de mando.

Te recomendamos