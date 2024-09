Juan de Dios Bravo reaparece tras supuesta vinculación con Tania N

La alianza opositora del PAN-PRI-PRD ocultó al dirigente municipal priista, Juan de Dios Bravo Jiménez, para que no perjudicara su imagen durante el proceso electoral, luego de que fue relacionado con la diputada local suplente, Tania N., detenida y vinculada con el crimen organizado.

Este lunes, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Puebla reapareció para deslindarse públicamente del caso de Tania N., quien fue aprehendida por elementos de la Marina en el mes de mayo, acusada por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

En entrevista, aseguró que ha sido víctima de un linchamiento mediático en los últimos meses, pues contrario a lo que se ha asegurado en diferentes medios de comunicación, él no es dueño del inmueble ubicado en la colonia Tres Cruces, lugar donde detuvieron a Tania., y seis sujetos más.

Aseguró que hasta la fecha no ha sido requerido por la Fiscalía General del Estado (FGE) para comparecer sobre el caso, por lo que dijo estar tranquilo de que no será vinculado con la “Operativa Barredora”, una cédula delictiva que presuntamente opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al ser cuestionado sobre su ausencia en eventos públicos durante el proceso electoral, reveló que las dirigencias del PAN, PRI y PRD le pidieron no aparecer ni declarar ante medios de comunicación para no perjudicar la imagen de la coalición opositora en el periodo de campañas.

“En el proceso electoral me pidieron que no saliera mediáticamente y así lo hice, me abstuve, pero yo estoy aquí trabajando normalmente para lo que se necesite (…) los que estamos en la política entendemos que si nos metemos en la cocina corremos el riesgo de darnos una quemadita”, expresó.

A pesar de que permanece detenida desde el mes de mayo, Tania N. es actualmente diputada local electa por la vía plurinominal, pues el Instituto Electoral del Estado (IEE) la reconoce como suplente de Delfina Pozos Vergara, secretaria general del PRI y quien rendirá protesta en el Congreso del Estado el próximo 15 de septiembre.

