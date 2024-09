Huracán Helene deja 100 muertos tras su paso por EU

Al menos 100 personas murieron tras el paso del huracán Helene por el sureste de Estados Unidos, siendo Carolina del Norte el estado más afectado con 39 fallecidos, según los datos preliminares de las autoridades locales.

La tormenta causó graves afectaciones principalmente en las zonas de Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee debido a sus fuertes vientos y lluvias torrenciales que dejaron a varios poblados en ruinas, carreteras inundadas y miles de personas sin electricidad.

De acuerdo con informes de autoridades y medos locales, el condado de Buncombe, en Carolina del Norte resultó el más afectado con un total de 39 personas fallecidas, “seguimos llevando a cabo operaciones de búsqueda y sabemos que estas también pueden incluir operaciones de recuperación (de cuerpos)”, informó el Sheriff Quentin Miller. Asimismo, se reportaron más víctimas mortales, 25 en Carolina del Sur, 17 en Georgia, 14 en Florida, 4 en Tennessee y una en Virginia.

The water receded at Biltmore Village today revealing the devastation. I have been in this area many times, and today it was not recognizable. Now that the water is gone the rebuilding process can begin #helene #ncwx #asheville pic.twitter.com/ZgMYFrZJ07