FGE procesa a sujeto por violencia familiar y crueldad animal

La Fiscalía General del Estado logró, mediante la aportación de diversos datos de prueba, la vinculación a proceso de Francisco N., de 41 años de edad, acusado de violencia familiar y de delitos contra los animales mediante actos de crueldad en el municipio Santa Isabel Cholula, Puebla.

Se tiene conocimiento de que el 1 de agosto del año en curso, el imputado insultó, golpeó y amenazó con un cuchillo a su pareja sentimental, por lo que su mascota, una perra de 7 años de edad, cruce de labrador y pitbull de nombre “Kia”, intentó defender a su dueña. Sin embargo, Francisco N. privó de la vida al canideo cortándole el cuello con el arma punzocortante que portaba.

Gracias a la intervención oportuna de elementos policiales, se logró el aseguramiento del agresor y fue presentado ante la autoridad ministerial.

Al acreditar su presunta responsabilidad, la FGE logró que el Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra del detenido y que le fuera impuesta prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

