Exigen justicia por Alan Javier, joven arrollado en Vía Atlixcáyotl

La tarde de este lunes, familiares y amigos de Alan Javier, joven arrollado por el conductor de un Camaro la madrugada del jueves en la Vía Atlixcáyotl, se manifestaron cerrando el bulevar San Felipe, exigiendo todo el peso de la ley contra los responsables.

El bloqueo se realizó alrededor de las 17:00 horas, al menos 30 personas con pancartas en mano bloquearon el bulevar Carmen Serdán, a la altura del puente de San Felipe, exigiendo a las autoridades la detención del conductor del vehículo, junto con sus acompañantes, quienes conducían en estado etílico al momento de arrollar a Alan cuando viajaba en su motocicleta.

Los familiares señalan que, hasta el momento el conductor del Camaro con placas de Durango se encuentra libre y no ha dado la cara con la familia para, por lo menos, solventar los gastos funerarios; además de que Fiscalía General del Estado no ha hecho nada al respecto sobre la detención, ya que al parecer no fueron presentados ante las autoridades por lo que temen que no sea detenido, escape y el hecho quede impune.

Los manifestantes hicieron el llamado al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, para que haga algo al respecto y se haga justicia tras la muerte de un hombre inocente, señalando que este no sería el único cierre.

Editor: Renato León Aranda

