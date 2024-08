Exhiben a “Lady Cancélamelo” tras reclamo en taquilla de la CAPU

Una mujer se hizo viral en redes por su reacción al exigir la cancelación de un boleto y la devolución de su dinero en una taquilla de la Terminal Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU); el caso se difundió a través de un video y terminó siendo apodada como ‘Lady Cancélamelo’.

Al no recibir una respuesta satisfactoria o rápida, la situación se tornó violenta, con la mujer dando insultos y amenazas hacia la empleada de la taquilla.

“Cancélamelo, te aviento la computadora hija de la chingada eh, no me voy a calmar, que me canceles mi boleto, me vale madres, me devuelves mi dinero”, exclamó la mujer, mientras la trabajadora trataba de calmarla, lo que solo exacerbó su furia.

Internautas reaccionaron y dieron sus comentarios al ver el video, en el que la mujer incluso comenzó a golpear el mostrador, y acusó a la trabajadora de ser una “ratera”.

En la grabación también se ve a un oficial de la Policía Auxiliar que, al notar la creciente tensión, intenta calmar a la mujer. No obstante, sus esfuerzos resultan infructuosos, ya que la mujer continuó gritando y exigiendo la devolución de su dinero. “Me vale, proceda, proceda, pero en chinga”, respondió la mujer cuando la policía le advirtió que si no se calmaba, tendría que actuar.

¿Se puede cancelar un boleto en la CAPU? De acuerdo con el portal de la Central de Autobuses, sí se puede realizar la cancelación de su boleto y el reembolso del 100% del costo, siempre que sea hasta 30 minutos antes del horario marcado en el boleto. También, como pasajero se debe leer los términos de compra y cancelación según la línea de autobús en la que se decida viajar.

