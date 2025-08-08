Daniela Flores recupera custodia de su hija tras seis años

Después de seis años de estar separada de su hija, este jueves 7 de agosto la jueza Dolores López Rubí del segundo Juzgado de lo Familiar ordenó la restitución de la guarda y custodia en favor de Daniela Flores Mustre, víctima de violencia vicaria.

A través de un comunicado de prensa, el colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia informó que la restitución debe ser inmediata, al acusar que el padre de la menor trató de impedir el contacto de la menor con su madre a lo largo del proceso.

“A pesar de haber incurrido en una dilación extraordinaria, la jueza finalmente ha determinado conforme a derecho la RESTITUCIÓN INMEDIATA para velar así por el INTERÉS SUPERIOR DE LA HIJA de Ivonne Daniela“, agregó.

El Colectivo calificó la decisión judicial como un paso histórico y reconoció el actuar de la jueza, al considerar que se protege la infancia de una niña de 11 años, cuya infancia había estado judicializada.

Asimismo, reconoció la actuación de la jueza Arely Joffre Luna, quien señaló a la expareja de Daniela como un agresor violentador vicario y como sustractor, a pesar de la presión e intentos de intimidación en audiencia por parte del agresor.

Te puede interesar: Aranceles de Trump impactan a las exportaciones de Audi y VW

Será el sábado 9 de agosto de 2025 a las 10 horas, dentro de las instalaciones del Centro de Convivencias Familiar, cuando Daniela y su hija se reúnan.

Por ello, Daniela espera que el progenitor de la pequeña pare con el daño ejercido en contra de su hija y acate la orden de la jueza sin incurrir en más argucias legales.

“Confiamos en que todas las autoridades que han estado y continúan estando involucradas en este proceso cumplan con su obligación de salvaguardar y garantizar los derechos de madre e hija“, expresaron.

Hay que recordar que el caso de Daniela y su hija fue llevado en un inicio por la activista Cecilia Monzón, por lo que cuando falleció, los avances conseguidos por la abogada feminista se perdieron.

El 17 de junio pasado, David N fue vinculado a proceso por el delito de sustracción por violencia vicaria.

#Puebla 🔴 Después de seis años de estar separada de su hija, este jueves 7 de agosto la jueza Dolores López Rubí del segundo Juzgado de lo Familiar ordenó la restitución de la guarda y custodia en favor de Daniela Flores Mustra, víctima de violencia vicaria.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/ZUE28FCsUj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 8, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: