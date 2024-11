Conor McGregor es condenado por golpear y abusar de una mujer

Una mujer que afirmó que el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor la “violó y golpeó brutalmente” en el ático de un hotel de Dublín recibió este viernes 22 de noviembre, casi 257 mil dólares por parte de un jurado de un tribunal civil en Irlanda.

Nikita Hand señaló que los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2018 después de una noche de fiesta, que la dejó con muchos moretones y sufriendo un trastorno de estrés postraumático.

McGregor testificó que nunca obligó a la mujer a hacer nada contra su voluntad, indicando que ella inventó las acusaciones después de que ambos tuvieron relaciones sexuales consentidas; e incluso, su abogado llamó a Hand una “cazafortunas“.

El luchador meneó la cabeza cuando el jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres lo declaró responsable de agresión después de deliberar durante unas seis horas en el Tribunal Superior de Dublín.

Fue acosado por las cámaras cuando salía del tribunal, pero no hizo comentarios. Más tarde dijo en la plataforma social X que apelaría el veredicto y la “modesta indemnización“.

El abogado de Hand dijo jurado que McGregor estaba enojado por una pelea que había perdido en Las Vegas, Nevada, dos meses antes y se desquitó con su cliente.

Asimismo, la defensa detalló que su clienta “nunca pretendió ser una santa” y que solo “buscaba divertirse” cuando le envió un mensaje a McGregor a través de Instagram después de asistir a una fiesta de Navidad.

La mujer mencionó que él la recogió a ella y a un amigo en un auto, y compartió cocaína con ellos, lo que McGregor admitió en el tribunal, en el camino al Hotel Beacon.

Hand contó haberle dicho a McGregor que no quería tener relaciones sexuales con él y que estaba menstruando, a lo que el luchador le dijo “no” cuando él comenzó a besarla, pero finalmente la inmovilizó contra una cama y ella no pudo moverse.

Afirmó que McGregor la estranguló y luego le dijo: “ahora sabes cómo me sentí en el octágono, donde me rendí tres veces”, refiriéndose a un combate de la UFC en el que tuvo que admitir la derrota.

