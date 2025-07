Congreso destaca obras comunitarias en Puebla

En el Congreso del Estado los y las diputadas trabajamos de forma respetuosa y coordinada con el Ejecutivo del Estado en beneficio de los y las poblanas, afirmó la diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de Poder Legislativo, Laura Artemisa García Chávez, durante la Entrega de Apoyos del Programa Obra Comunitaria en Beneficio de los Distritos Locales, que encabezó el Gobernador Alejandro Armenta.

Durante su participación, la diputada mencionó que el Programa de Obra Comunitaria es una nueva forma de buscar el beneficio social, ya que da voz y decisión a los y las poblanas, quienes son las que mejor conocen las necesidades y las acciones que se deben realizar para vivir con dignidad y bienestar, y quienes también saben invertir los recursos con responsabilidad y honestidad.

Asimismo, la diputada Laura Artemisa García destacó la presencia y participación de los y las diputadas de las diversas representaciones y grupos legislativos del Congreso del Estado, que permitirá que los recursos entregados a tesoreras comunitarias rindan, así como estar pendientes para que las obras de cada distrito sean mejor hechas, con honestidad y con transparencia.

La legisladora subrayó que el Congreso del Estado tiene claro su papel para impulsar el desarrollo de Puebla y entregar leyes de calidad que sean reflejo del sentir de la sociedad y de trabajo en equipo”.

Por su parte, el Gobernador Alejandro Armenta consideró que la entrega de 247 apoyos dirigidos a proyectos de beneficio social, no son una dádiva ni una concesión, sino parte de la estrategia de Seguridad con Bienestar que permite realizar acciones con la participación real de la población, sin distinción de colores y con la atención directa a las necesidades de la población.

“Las obras comunitarias no se hacen para un partido, se hacen para una comunidad. No hay privilegios ni condicionamientos. Aquí no hay monarcas, hay servidores”, afirmó el titular del Ejecutivo Estatal quien señaló que la pluralidad es un valor indispensable para la transformación social.

En este evento también se contó con la participación del titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar quien reconoció que este programa permitirá a los y las legisladoras contar con herramientas para dar soluciones a las poblaciones de sus distritos, sin importar colores ni ideologías.

