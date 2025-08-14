CCE considera fuera de rango aumento salarial 14% en Volkswagen

La petición del 14 por ciento de los sindicalizados de Volkswagen “está fuera de rango“, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez Morales; sin embargo, confió en que lleguen a un acuerdo y no se vayan a huelga, ya que implicaría graves afectaciones para la economía en Puebla.

En entrevista, el líder empresarial hizo un llamado a los trabajadores y dijo que se debe ser muy prudente en la negociación que se lleva a cabo y no “estirar la liga”.

“Las negociaciones no pueden ser por arriba de un dígito; me parece que las condiciones de los trabajadores de Volkswagen tienen las mejores condiciones del mercado; me parece que deben ser prudentes en esa negociación”, agregó.

Esto, ya que recordó que hace unos días se cerraron las puertas de Nissan en Morelos y el cambio de los mercados globales ante la llegada del presidente Donald Trump en el país vecino.

Te puede interesar: Sitiavw y Volkswagen buscan acuerdo antes del 18 de agosto

En este sentido, compartió que los aranceles impuestos por Estados Unidos han provocado caídas del 25 por ciento en el sector restaurantero en Puebla, 30 por ciento en el sector de construcción y en el textil de 60 por ciento, ya que las exportaciones se han visto afectadas.

Asimismo, los empleos formales generados, ya que explicó que se ha registrado una caída durante el año y, aunque hubo un ligero repunte en julio, no es significativo.

El presidente del CCE lamentó que con estas condiciones se hayan cerrado oportunidades para el sector empresarial, por lo cual trabajan con los diferentes órdenes de gobierno para reactivar la economía estatal y reinvertir en las empresas poblanas.

Además, dijo que tienen acercamientos para participar en proyectos de infraestructura, pues tienen que trabajar de la mano los diferentes sectores para salir adelante.

#Puebla 🗣️ La petición del 14 por ciento de los sindicalizados de la armadora VW está fuera de rango, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez; sin embargo confía en que se llegue a un acuerdo y no haya huelga.



Vía: @_VeraFernandez pic.twitter.com/xG2GWbJhJv — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 14, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: