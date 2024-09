Adele anuncia su retiro temporal de los escenarios

La cantante británica Adele dio a conocer que se retirará temporalmente de los escenarios para tomarse un largo descanso y así poder vivir su vida en el plano personal, esto tras haber estado trabajando sin parar durante tres años.

Adele hizo el anuncio durante un concierto impartido en Múnich, Alemania, detallando que había estado trabajando sin parar durante casi tres años, lo cual había sido el tiempo mas largo en su carrera.

“No tengo ningún plan para nueva música. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, aunque sea por un tiempo”, comentó la cantante.

Otra noticia que compartió la cantante fue que se comprometió con su novio Rich Paul, con quien lleva tres años de relación. Esto se dio luego de que un fan, en tono de broma, le pidiera matrimonio. Sin embargo, Adele le indicó que no podría casarse, ya que se iba a casar, esto mientras mostraba su mano izquierda en señal de compromiso.

No obstante, Adele aseguró que cumplirá sus últimos 10 conciertos que se aproximan para los meses de octubre y noviembre, que serán en la residencia de Las Vegas, Nevada, en The Colosseum del Caesars Palace, con ‘Weekends with Adele’.

