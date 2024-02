UDLAP presenta serie “Elecciones en México y el mundo 2024: la democracia a prueba”

En un año donde se realizarán más de 70 elecciones presidenciales, legislativas y locales en el mundo, es crucial revisar y discutir los temas que marcarán a los distintos procesos electorales, por lo que la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) abrió un espacio donde profesores, estudiantes y expertos intercambiarán puntos de vista, para analizar el rumbo político, económico y social de los próximos años, denominado ‘Elecciones en México y el mundo 2024: La democracia a prueba’.

El 2024 será el año con más elecciones en el mundo, ante ello, la UDLAP presentó el espacio que ha creado para el diálogo, el intercambio de ideas y la elaboración de nuevas perspectivas a través de mesas de discusión, webinars y transmisiones en vivo, a fin de nutrir a la ciudadanía con la información que los ayude en la toma de decisiones. “La democracia alrededor del mundo parece estar en juego, por eso hemos desarrollado este programa con mucho esmero y esperamos sea de su mayor interés, porque elegir a quién gobierna exige un electorado informado, activo y comprometido”, señaló el Dr. Gerardo Traslosheros Hernández, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP.

Con un programa amplio y transversal, ‘Elecciones en México y el mundo 2024: La democracia a prueba’ inició este martes por la noche con la participación de Emiliano Gatica Ferrer, estudiante de Ciencia Política de la UDLAP; del Dr. Leonardo Valdés Zurita, quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral (IFE); de la Dra. Tania Gómez Zapata, del Dr. Víctor Reynoso Angulo, del Dr. Samuel Stone Canales y del Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, catedráticos de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la misma casa de estudios, quienes platicaron de manera general sobre los temas que incidirán en las procesos, tales como la agenda de género, cambio climático, migración, seguridad y violencia, así como los puntos de inflexión en las votaciones en México, las repercusiones del sufragio en Estados Unidos, y el deber de los ciudadanos de conocer las propuestas de los candidatos para formar su criterio para votar.

Más noticias: BUAP y Consulado de Rusia en México firman convenio para intercambios

Con la activa participación de los jóvenes presentes en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, así como de quienes siguieron la transmisión en vivo por TV UDLAP, uno de los estudiantes llamó la atención sobre el aparente desinterés de la juventud por participar en los asuntos públicos aun cuando más del 15% del padrón electoral está conformado por jóvenes. Al respecto, el estudiante Emiliano Gatica, señaló que, a pesar de sufrir cambios de colores, de ideologías, y sistemas, no se ha incluido a las nuevas generaciones dentro de la planeación de las campañas. Por eso “no nos sentimos representados como juventud, no nos vemos en estos espacios, en las curules, en los candidatos, las candidatas, vemos políticos que no representan lo que nosotros queremos, pensamos o necesitamos”.

En ese sentido, el Dr. Leonardo Valdés Zurita, quien fuera presidente del IFE y actualmente se desempeña como profesor adscrito de la UDLAP, señaló que una de las causas de este distanciamiento es la enorme separación entre los partidos políticos y la ciudadanía, pues antes los partidos se mantenían por medio de cuotas de sus afiliados, pero hoy sienten que no los necesitan porque ya tienen presupuestos asignados; “por eso espero que los jóvenes como ustedes sean los que perfeccionen las leyes y tomen parte en ese tipo de decisiones. Creo que como sociedad estamos obligados a enmendar este déficit, buscando que los jóvenes sean protagonistas y de esa manera, no sólo se sientan representados sino además tengan la responsabilidad de tomar decusaciones que afectan el futuro de todos”, expresó.

El programa ‘Elecciones en México y el mundo 2024: La democracia a prueba’, continuará abordando temáticas de interés, desde qué pasa si llega Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, el papel de las redes sociales, la participación de la delincuencia organizada como actores en la arena política, la Inteligencia Artificial como herramienta, y hasta los equilibrios de poder en el mundo. Para seguir de cerca el programa de las mesas de discusión, webinars y transmisiones en vivo que se realizarán cada martes hasta noviembre próximo, los invitamos a visitar la página www.udlap.mx/elecciones2024/, donde podrá consultar los horarios y sedes de los eventos o bien seguir las transmisiones a través de la página de Facebook de TVUDLAP: www.facebook.com/tvudlap/.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos