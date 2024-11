UDLAP impartió taller sobre el impacto de la IA en el mundo

El planeta está en una gran oportunidad por “los beneficios de la IA (inteligencia artificial) debido a que podría darnos el poder de luchar contra la crisis climática, curar enfermedades incurables, explorar nuestro universo y mejorar la vida cotidiana de las personas”, de ahí la importancia de trabajar juntos para construir un futuro donde haya equidad, oportunidades, se protejan los derechos fundamentales y se genere contenido para bien, así lo aseguró David Arizmendi, vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, durante el taller Últimas innovaciones tecnológicas, realizado en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Extensión CDMX.

En el taller, organizado por la Embajada de Estados Unidos en México, la compañía Bloomberg, y la Universidad de las Américas Puebla, se reunieron destacadas personalidades y especialistas quienes expresaron desde su punto de vista, cual es el impacto que tiene hoy en día la tecnología y la inteligencia artificial en sectores claves para la sociedad como universidades, empresas y medios de comunicación.

Fue así como ante la premisa si la IA tiene el potencial de ser un profundo bien para el mundo; Liza Parlatore López, ejecutiva de Negocios para México y América Central en Bloomberg LP, explicó que uno de sus beneficios es la búsqueda avanzada de información en un tema específico, el análisis de datos y la entrega de estos para la toma de decisiones en prácticamente minutos. Por ejemplo, “hoy tenemos más de 350 mil clientes a nivel global de quienes recibimos un volumen de noticias de más de 2 millones por día, (es decir) más de 300 historias por segundo, imagínense lo que es tener que hacer un análisis de ese tipo de información, es humanamente imposible, pero gracias a la inteligencia artificial se puede hacer sin mayor problema”, expuso.

En su turno, el Dr. Israel Cedillo Lazcano, director General de Investigación de la UDLAP, pidió mesura con la búsqueda de información y la generación de nuevos escritos u obras mediante la inteligencia artificial pues aún hay temas a discutir en el ámbito de lo legal, de derechos de autor, de creación de información falsa o extra que no era necesaria. Por esta razón se debe entender que “el concepto de autor en los modelos de inteligencia artificial generativa va a perder relevancia a favor del titular, porque cuando pongan ‘Quiero una noche estrellada en Tochimilco’, no van a ser propiamente los autores, pero si van a poder explotar la obra, exhibirla, distribuirla”.

Asimismo, en el taller Últimas innovaciones tecnológicas participaron Claudia Quiñonez, directora global de Innovación de Contenidos de Bloomberg LP, quien habló sobre cómo los periodistas pueden usar la inteligencia artificial para mejorar la cobertura informativa. Además de Brandon Tranquilli, representante comercial de Bloomberg México, quien impartió la plática ‘Preparing for the future: The latest technology for universities and students’ (Preparándose para el futuro: La última tecnología para universidades y estudiantes).

