Trabajadores de Santa María Ixtiyucan se manifiestan por falta de pagos

Trabajadores de la junta auxiliar de Santa María Ixtiyucan perteneciente al municipio de Nopalucan de la Granja, mantienen una manifestación pacífica afuera de la presidencia municipal en contra del edil Porfirio Peralta tras la falta de pagos y apoyos que no ha dado meses antes de las elecciones.

Fue desde la mañana del martes que personal de la junta auxiliar llegaron a la presidencia municipal de Nopalucan con lonas las cuales colgaron afuera del edificio exhibiendo la falta de pago por parte del edil Porfirio Peralta quien señalan hoy no contesta mensajes y ha hecho caso omiso a la petición.

Y es que en palabras de los quejosos a la junta auxiliar no se le da recurso desde hace casi 13 meses por lo que no han cobrado su sueldo, las instalaciones están abandonadas, no hay papeles para trabajar y a pesar de que le piden apoyo al edil municipal, este simplemente lo que hace es ignorar las peticiones señalando que el Ayuntamiento no tiene dinero y no puede hacer nada.

El motivo de la falta de pago es el enojo del presidente municipal debido a que en las pasadas elecciones, las juntas auxiliares no apoyaron a su esposa, quien buscaba la presidencia municipal, siendo una venganza la falta de pagos, además de que señalan el recurso de las juntas auxiliares fue ocupado para la campaña siendo mediante ella que buscaba la reelección.

Sin embargo, esta mañana un grupo del trabajadoras del ayuntamiento de Nopalucan, salieron a gritar y agredir a las manifestantes por lo que a una de ellas incluso en el forcejeo en la entrada, le fueron aplastados sus dedos con la puerta sangrando de inmediato, además de que arrancaron las lonas por orden del munícipe.

El grupo de manifestantes piden la intervención de las autoridades estatales para darles una solución, se les pague su trabajo laborado, ya que en palabras de Porfirio Peralta, él ya se va y será problema de la nueva administración.

