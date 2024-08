Gobierno no podrá atender el rezago de pensiones del ISSSTEP al 100%

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció que al cierre de su administración no será posible cumplir al 100 por ciento con el pago de pensiones de los trabajadores del Estado ante la crisis nacional existente, aunque aseguró que habrá avances importantes.



En entrevista, el mandatario afirmó que entregará “buenas cuentas” y “una estadística muy alta” por encima de gobiernos anteriores en el tema de jubilaciones, servicio y atención en favor de los burócratas.



Ejemplificó que en su administración se realizó el cambio de elevadores dentro del hospital de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) que era una demanda de hace 10 años.



Sobre las pensiones aseguró que habrá un avance importante en el pago de éstas, aunque admitió que no se cubrirá al 100 por ciento el rezago.



En ese sentido, acusó que dentro del ISSSTEP hay exabogados que están recurriendo a estrategias legales y amparos para jubilar a trabajadores de manera adelantada o “apartarles un lugar” en la fila de burócratas pendientes de jubilación y pensión.



Sin embargo, dijo que su administración no permitirá irregularidades en este proceso.



“Al 100 por ciento no, pero sí vamos avanzarle en mucho, hay varias estrategias que ocupan diferentes abogados donde buscan amparos para apartar un lugar adelante, pero siguen trabajando hay practicas muy especiales de abogados que estaban adentro y conocen cómo es el sistema”, comentó.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos