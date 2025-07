Sobrecarga de jueces afecta juicio por feminicidio de Cecilia Monzón

Jueces que tienen en sus manos el juicio por feminicidio de Cecilia Monzón atienden a la par 200 casos más, acusa Helena Monzón, quien recriminó al Poder Judicial de Puebla la sobrecarga de trabajo a los juzgadores y la calidad de justicia que hay en el estado.

Al finalizar la audiencia 32, Helena explicó que su equipo jurídico y ella pidieron que cada audiencia se extendiera dos horas más para acelerar el proceso, el cual fue reconocido por el Tribunal de Enjuiciamiento como un caso complejo.

Sin embargo, les fue negada esta petición por varias razones, una de las cuales señaló que le causó un mayor impacto negativo al informarle que tienen 200 casos más que resolver, lo cual calificó de preocupante.

“Me quedo con la mala impresión, no del Tribunal, no tiene nada que ver con los jueces, sino del Poder Judicial del estado de Puebla porque nosotros hemos pedido al finalizar esta jornada que se ampliara en dos horas cada cita judicial, el horario actualmente es acabar a las 4, nosotros lo que pedíamos es acabar a las 6, nos ha dado muchas razones el Tribunal por lo que eso no es posible, muchas diferentes, pero lo que a mí me ha impactado negativamente es cuando me da la información el Tribunal de que hay 200 casos más que están llevando estos jueces“, dijo.

#Puebla 👨🏼‍⚖️ Jueces que llevan el juicio por feminicidio de Cecilia Monzón atienden a la par 200 casos más, acusa Helena Monzón, quien recriminó al Poder Judicial la sobrecarga de trabajo a los juzgadores y la calidad de justicia que hay en el estado.



Vía @lupjmendez https://t.co/xuZw2Ea4oS — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 18, 2025

Helena sostuvo que el reclamo no tiene que ver con la capacidad técnica de los jueces, ni con su criterio ni si valor, sino con la sobrecarga de trabajo de los jueces que se suma a las 32 audiencias del feminicidio de su hermana.

Por lo anterior, acusó que están sometidos a una absoluta revictimización por parte del Poder Judicial de Puebla al decidir la sobrecarga de trabajo de estos jueces.

Helena recordó que en la audiencia de este día se acreditó “el salvajismo” de lo que le hicieron a su hermana con la pericial, misma que fue larga y difícil de ver.

La próxima audiencia se llevará a cabo hasta el 4 de agosto, tras la pausa vacacional y será el 18 de agosto cuando se definan el resto de fechas que faltan para continuar el juicio.

Editor: César A. García

Te recomendamos: