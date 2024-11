Segob reitera que no habrá incremento a tarifa del transporte público

El sexenio que pasamos fue tan atípico debido a la pandemia y la cantidad de gobernadores que hubo, por lo que no puede haber un incremento a la tarifa del transporte público, reiteró el secretario de Gobernación (Segob) en Puebla, Javier Aquino Limón.



En entrevista, el titular de Segob explicó que cada sexenio se presentaba un incremento del pasaje, pero debido a las condiciones de gobernabilidad que vivió la entidad, “todos tienen que poner de su parte” para entender las circunstancias.



“El ciudadano no puede dar un mayor pago si no ve la mejora del servicio, entonces tenemos que encontrar mecanismos para un mejor transporte, mejor pagado”, dijo.



Aquino Limón reconoció que hay un círculo vicioso, ya que los transportistas al no tener recursos suficientes, no pueden cumplir con la modernización de sus unidades ni ofrecer un mejor servicio, además que en el incremento de 2019 fueron pocos los que cumplieron con los compromisos de mejora.



Invitó a los concesionarios a que se prevalezca el diálogo, pues no le conviene a nadie que haya otro tipo de medidas, debido al amago de algunos transportistas de incrementar por su cuenta el pasaje o incrementar las manifestaciones.



“Quien desee manifestarse lo puede hacer, pero también hay que entender que habrá medidas que se tendrán que imprimir, es decir, sanciones, y no es por un tema de fuercitas, es un tema de aplicar la ley”, declaró.



Insistió en que el gobierno estatal entiende que hay rutas cuya situación es crítica, por lo que ofrecerá el diálogo con los concesionarios, no obstante, mencionó que la instrucción del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sobre el tema es escucharlos y hacerles planteamientos serios y responsables.

Editor: Guillermo Leal

