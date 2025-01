Saxofonista Elena Ríos irrumpe en evento de Sheinbaum

La saxofonista María Elena Ríos, irrumpió este viernes en un evento de la presidenta México, Claudia Sheinbaum, en el estado de Oaxaca, con el fin de exigir justicia por su caso, acusando al gobernador de dicha entidad, Salomón Jara, de tener relación con su agresor.

La saxofonista burló la seguridad del evento y subió al templete, tomó el micrófono al terminar el discurso de la mandataria, fue ahí donde señaló que se “rendía” ante el gobernador y a su agresor.

“Esto es todo lo que ha hecho el estado para difamarme porque acá vienen nada más los porros del gobernador. El día de hoy presidenta, quiero decirle que me rindo, me rindo gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo. Ganó el gobernador”, acusó.

“Y el día de hoy quiero decirle presidenta que las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia”, concluyó.

🚨 ME RINDO Gobernador: María Elena Ríos



La saxofonista tomó los micrófonos de la inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec donde, en presencia de la Presidenta Sheinbaum, señaló al Gobernador de Oaxaca por la liberación de su agresor.pic.twitter.com/lQhCdO3zgS — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) January 24, 2025

Una vez terminó de hablar, desplegó una manta en la cuál se leía la consigna “¡Me rindo gobernador! Aquí mi lucha termina libera a #VeraCarrizal, ustedes ganan porque en Oaxaca no es tiempo de mujeres. Bienvenida presidenta”.

Al finalizar el evento, en entrevista a medios de comunicación, Claudia Sheinbaum señaló que han atendido en varias ocasionas a la saxofonista y estará la secretaria de las mujeres atendiéndola.

Estos acontecimientos se dan luego de que María Elena Ríos denunciara a través de su perfil en X que ni Vera Carrizal, ni su familia y tampoco elementos judiciales se encontraban en el Hospital, deduciendo que ya no estaba internado.

Sin embargo, en redes circula una imagen donde se puede apreciar como el agresor de la saxofonista, sigue internado y sin posibilidades de moverse debido a su estado de salud, en la fotografía se aprecia un periódico con la nota sobre la inauguración de la carretera al Istmo.

#ULTIMAHORA Acabo de salir del Hospital Santa Anita y #JuanAntonioVeraCarrizal ‼️NO ESTÁ‼️



El Gobierno de #Oaxaca me revictimizó, dijo que miento pero LOS QUE MIENTEN SON ELLOS porque valieron más los acuerdos políticos que la justicia.



Esto es #Oaxaca, un nido de #corrupción… pic.twitter.com/gfOIlqVXEx — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 23, 2025

Editado por: Angel Reynel