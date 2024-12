Revelan primer tráiler de Superman con aparición de Krypto

El primer tráiler de la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, fue revelado este 19 de diciembre, generando gran expectativa entre los fanáticos. Esta cinta marca un reinicio del universo cinematográfico de DC y se estrenará el 11 de julio de 2025 en Estados Unidos, con un lanzamiento internacional a partir del 9 de julio.

Uno de los aspectos más destacados del tráiler es la aparición de Krypto, el perro superhéroe de Superman. En una conmovedora escena, responde al llamado de Superman, quien se encuentra debilitado y herido en un paisaje nevado. Este momento subraya el fuerte vínculo entre ambos personajes y promete un papel significativo para el canino.

El tráiler muestra a un Superman vulnerable, lo que sugiere un enfoque más emocional en esta versión del personaje. James Gunn ha comentado que esta historia explorará no solo las batallas externas del héroe, sino también sus desafíos internos y su vida cotidiana como periodista en el Daily Planet.

La película cuenta con David Corenswet como Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. También se presentan otros personajes como Hawkgirl, interpretada por Isabela Merced, y Green Lantern, interpretado por Nathan Fillion.

También se presentan varios personajes clave, como: Guy Gardner/Green Lantern, Hawkgirl, Mister Terrific, Metamorpho, Jimmy Olsen y Perry White. Estos personajes prometen aportar una mezcla de acción y desarrollo emocional a la narrativa de la película.

La revelación del tráiler ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su entusiasmo por la inclusión de Krypto y el nuevo enfoque que Gunn está dando a la historia de Superman.

Aquí puedes disfrutarlo:

Here you go: the #Superman trailer. Krypto, take us home.



Watch the teaser trailer now and this post to get updates from @superman before it hits theaters this July. pic.twitter.com/w77kiKef54