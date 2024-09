Puebla Capital realiza operativo de ordenamiento en zona de mariscos

Este viernes, el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Normatividad Comercial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y el Organismo Operador del Servicio de Limpia, realizó un operativo de ordenamiento y alineación en la zona de venta de pescados y mariscos en la calle 16 poniente y 3 norte.

Durante el recorrido, el personal exhortó a las y los comerciantes establecidos, a mantener los productos dentro de sus locales a fin de no invadir el paso peatonal; asimismo, se indicó que la hora establecida para carga y descarga es de 5:30 am a 9:30 am, también se solicitó preservar limpia su zona de trabajo.

En total se entregaron 15 exhortos a negocios establecidos en la 3 norte entre la 14 y 18 poniente. Con estas acciones el Ayuntamiento de Puebla, refrenda su compromiso de continuar brindando apoyo a comerciantes establecidos, con la finalidad de impulsar la economía en la ciudad en un ambiente de orden y tranquilidad.

