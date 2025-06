Protestan en zócalo de Puebla contra extracción del agua en Xoxtla

La mañana de este miércoles, habitantes del municipio de San Miguel Xoxtla se manifestaron en el zócalo de Puebla, donde hicieron un llamado para detener la privatización del agua, exigir el cese del hostigamiento y solicitar que la sesión del cabildo sea abierta al público.

Esta protesta surge después del diálogo que los vecinos sostuvieron con la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, el pasado lunes 2 de mayo, en el que abordaron el tema del agua. Los manifestantes anunciaron que el próximo domingo 8 de junio, a partir de las 10:00 horas, encabezarán un foro en el Pozo 4 de San Miguel Xoxtla, cuyo tema principal será su posicionamiento en contra de la privatización del agua.

Durante este foro, los pobladores definirán las próximas acciones a seguir para oponerse a la extracción de agua por parte de la empresa Agua de Puebla, que ellos califican como una privatización del recurso.

Los habitantes de Xoxtla responsabilizaron a la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, de intimidar a los vecinos desde la semana pasada, señalando que ya existen antecedentes de violencia. Además, denunciaron que durante la sesión del cabildo hubo una persona armada presente.

“La demanda es clara: Aguas Integrales no entrará a Xoxtla, por lo tanto, no hay ninguna negociación con ellos. Argumentan que es para el bien del pueblo, pero eso no es cierto”, expresaron los vecinos.

Reiteraron su oposición a la extracción de agua del Pozo 4 que pretende realizar Agua de Puebla, y recordaron que ha sido la presidenta municipal quien ha facilitado la entrega del recurso. Por ello, insisten en que el diálogo sobre este tema debe ser abierto a todo el público, aunque enfatizaron que no existe posibilidad de negociación para permitir la entrada de la empresa.

Cabe destacar que hace una semana, un grupo de pobladores de San Miguel Xoxtla bloqueó la autopista México-Puebla para frenar la explotación de un pozo de agua. En total, se realizaron dos bloqueos en menos de 24 horas.

