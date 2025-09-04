Portugal está de luto nacional por tragedia en Lisboa

Este jueves el gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional por el trágico accidente de una de las atracciones turísticas más importantes de Lisboa y del país. El descarrilamiento de uno de los emblemáticos funiculares desencadenó una tragedia que dejó personas muertas y otras heridas en la capital del territorio luso.

El accidente ocurrió en la tarde del miércoles, en el que uno de los elevadores de Da Glória, que conecta al Barrio Alto con la plaza de los Restauradores, según testimonios y peritaje, indica que el vagón se salió de las vías y se estrelló a gran velocidad contra uno de los edificios cercanos; el transporte quedó totalmente destruido.

De acuerdo con las autoridades, se reporta el fallecimiento de 16 personas y 23 heridos. Entre las víctimas, además de portugueses, hay dos alemanes, dos españoles y ciudadanos de Canadá, Cabo Verde, Francia, Italia, Marruecos, Corea del Sur y Suiza. Carris, la compañía encargada del funcionamiento del funicular, también informó el fallecimiento de uno de sus trabajadores, quien se desempeñaba como operador de frenos.

En un comunicado, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó el accidente y expresó sus condolencias a los familiares. De igual manera, aclaró que los servicios de emergencia, seguridad, peritaje y fiscalía siguen trabajando arduamente para esclarecer lo sucedido, así como para brindar el apoyo a todas las personas que continúan en los hospitales. Las investigaciones en la capital son públicas y privadas, mientras todo el país está en luto.

Numa declaração após a reunião do Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro expressou a sua consternação e transmitiu às famílias das vítimas a solidariedade do Estado português, sublinhando que "Portugal está unido neste momento de dor". Saiba mais: https://t.co/bUSPSYmL2i — República Portuguesa (@govpt) September 4, 2025

