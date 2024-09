Pobladores de Juan C. Bonilla protestan por fraude de lotes

Pobladores de Juan C. Bonilla se manifestaron afuera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cholula, luego de que señalan están siendo defraudados por la venta de unos lotes donde aparecen dos dueños y el Registro no sabe dar respuesta alguna.

Son al menos 10 personas de este municipio quienes compraron diversos lotes de una propiedad quien fue vendida desde hace cinco años por una persona, sin embargo al ya hacer el pago completo de cada terreno y buscar la manera de tener sus escrituras, el Registro señala que la propiedad le pertenece a otra persona que ellos desconocen.

Las personas señalan que algunos ya terminaron de pagar los terrenos que van desde los 350 a 400 mil pesos por lo que al acudir a dicha dependencia les han cobrado más por trámites y papeleos siendo hace unos días que les dijeron que no podrían entregar las escrituras debido a que desconocen a la primera persona con la que hicieron el trato y no aparece su nombre en el registro.

Los afectados al acudir al Registro señalan que no les saben dar una respuesta y que no es tema de la dependencia por lo que la directora se lava las manos diciendo que acudan a otras instancias para saber qué pueden hacer en este tema.

“Realmente no se nos hace justo y que no nos hagan justicia con todo esto que nos ignoren porque el gobierno ya recibió un dinero y no nos hacen caso, nosotros queremos que nos hagan caso nada más”.

Los afectados temen perder todo el dinero que invirtieron para tener un futuro y piden la intervención del gobierno del estado para que los ayude o les dé una solución ya que señalan en ningún lugar saben decirle que pasa con dicha propiedad.

